Inbrekers stelen beelden en koperen potjes

Bouwel ‘Charel van’t Toreke’ (63) tapt al 38 jaar tot in de vroege uurtjes pinten in z’n kroeg: “Het verschil tussen de jeugd en de oudere generatie? Het traditione­le rondje!”

Een monument in Bouwel? Dan hebben we het ongetwijfeld over café ‘t Toreke, ergens diep verscholen in de schaduw van de kerk. Maar net zoals deze volkskroeg is ook de man achter de tapkraan in de Grobbendonkse deelgemeente een monument te noemen. Charel Cloos (63) zwaait al 38 jaar de plak in deze Bouwelse parel, niet verwonderlijk dat het hele dorp - en zelfs de wijde omgeving rond de deelgemeente van Grobbendonk - de goedgeluimde man beter kent als ‘De Charel van ‘t Toreke’. “En ik kom hier nog altijd even graag naartoe als de eerste dag dat ik hier achter de toog stond”, weet hij. “Een dagske verlof pakken en iemand anders de kroeg laten overnemen? Daar doe ik niet aan mee. Voilà, voilà!”

18 september