Inbrekers halen halsbrekende toeren uit, richten voor duizenden euro’s schade aan en maken buit... 4 cola’s en een half pak koeken

Niveka is gespecialiseerd in douches op maat. Het bedrijf verhuisde vorig jaar naar de Schoorstraat in Gierle. Een vrolijk paasweekend was het voor zaakvoerder Bjorn Loveniers in elk geval niet. Toen hij zondagmorgen om 5 uur verwittigd werd van een inbraak, kon hij zijn ogen niet geloven. “Het is echt degoutant”, zucht Bjorn. “Op de camerabeelden is te zien hoe ze hier te voet aankomen, gewapend met onder meer een hakbijl en een lange koevoet. Ze lopen wat rond de blok en proberen de deuren te forceren, maar dat lukt niet. Daarna zijn ze op het dak gekropen. Alles met de nodige rust en kalmte. Ze leken zich niet echt te haasten.”