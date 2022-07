Inbreker op pad in Lilse straten

In de Groeneweg kon hij met een ladder een raam bereiken en zo een woning binnendringen. Gezien de bewoners op vakantie zijn, werd de ladder pas woensdagochtend opgemerkt door de buren. Of de dief ook buit heeft kunnen maken, is nog onbekend. Wel wist hij in een woning in de Akkerstraat cashgeld en juwelen te stelen. Ook daar was hij binnengeraakt via een raam. Tot slot probeerde hij ook nog binnen te dringen in een andere woning in dezelfde straat. Daar werd hij echter opgemerkt door de hond des huizes, waarop hij het op een lopen zette.