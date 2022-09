In Stormen Sterk kan er na grondige opknapbeurt weer tegen

De molen In Stormen Sterk is met een spanwijdte van 26,5 meter een van de grootste windmolens van België. In 2014 kreeg het monument een grondige restauratiebeurt en werd de molen ook opengesteld voor bezoekers. Maar acht jaar in weer en wind staan, zorgde toch wel wat voor slijtage. “De witte verflaag was nogal dun geworden ook het schrijnwerk had dringend een nieuwe verflaag nodig”, zegt Jan De Haes van Stichting Kempens Landschap. Na het schilderwerk, volgt dan ook nog een technisch onderhoud. “Er komt na de schilderwerken nog een molenmaker langs”, zegt Kathleen Helsen van de provincie Antwerpen. “Zo moeten de metalen roeden anders afgesteld worden en links en rechts moet er nog wat aangepast worden.”