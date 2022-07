IN BEELD. Dorpskernvernieuwing in Wechelderzande: een indrukwekkende metamorfose voor het dorpshart

Lille Sunrise Festival verwacht zo’n 45.000 bezoekers: “Strand, water en bos. Het gedroomde decor voor een festival”

Twee volzette campings en gemiddeld zo’n 15.000 festivalgangers per dag. Het Sunrise Festival op de Lilse Bergen - dat vrijdag start en tot zondag duurt - stevent sowieso af op een recordeditie. Als het weer nu echt wil meezitten, vliegen er misschien nog wel een boel tickets de deur uit. “De vorige editie hadden we 30.000 bezoekers dus we maken een serieuze sprong voorwaarts”, zegt organisator Marijn Venmans. “Het is duidelijk dat de muziekliefhebbers er zin in hebben.”

