Hun laatste reisje met twee, werd er plots eentje met drie: Jules verrast mama Jolien en papa Jenno met geboorte op reis in Spanje

Lille Lille heeft twee oranje vlekken op PFOS-kaart: een wasserij en een bedrijf met verfactivi­tei­ten

20 juni Alle gemeentebesturen in Vlaanderen moeten voor 15 juli aan Vlaanderen doorgeven welke sites mogelijk in aanmerking komen om extra bodemstalen te nemen in het kader van het onderzoek naar vervuiling met PFOS. In de Kempen zijn de brandweerzones Taxandria en Kempen daarmee bezig. Maar het gemeentebestuur van Lille heeft zelf ook al twee mogelijke sites: de wasserij in de Landaustraat en een deel van de Brulens.