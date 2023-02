Hobbybrouwers schenken opbrengst van eerste biertje integraal aan goed doel: "We dragen de missie van De Kleine Strijders in ons hart”

“We hebben lang geleden een cadeaubon gekregen van onze vrouwen voor een workshop bierbrouwen in West-Vlaanderen. Dat was niet zo’n succes. (lacht) Die bieren vielen wat tegen. Maar ik zei meteen: ‘Benny, wij kunnen dit beter’”, vertelt Jeroen. “We zijn dan op zoek gegaan naar receptjes en hebben nu een drietal biertjes gevonden, die echt goed zijn. Maar na verloop van tijd stond onze kelder vol met bier, terwijl we dat niet mogen verkopen. Ook staat er ondertussen zo veel dat we het niet allemaal zelf kunnen opdrinken. Er moest dus wel iets gebeuren.”

Volledig scherm Toon Verheijen van De Kleine Strijders, An Aerts van Thuisbrouwerij Florik, Jeroen Van Loon en Benny Brees van Hopperfly aan de ketel waarin het nieuwe bier gebrouwen wordt. © Liese Demeulenaere

De brouwers van Hopperfly vonden de oplossing voor hun probleem op de heilige gronden van Graspop, bij Toon Verheijen en zijn vrouw Joyce De Sager. “Ik stond afgelopen zomer met Benny aan de front als vrijwilliger. Ik vertelde hem over onze stichting De Kleine Strijders, waarmee we kinderen in het ziekenhuis verrassen met een speelgoedpakket. De ouders die bij de kinderen verblijven, krijgen een setje met enkele verzorgingsproducten. Op die manier proberen we het ziekenhuisverblijf een beetje aangenamer te maken”, vertelt Toon. “Om onze werking te steunen, verkopen we al enige tijd een Strijdersgin. Benny vroeg me waarom we geen eigen bier hadden en stelde een samenwerking voor.”

Amberkleurig

En dat aanbod sloegen Toon en Joyce uiteraard niet af. Vervolgens ging het allemaal zeer snel. “We hebben nu een vzw opgericht om ons bier te kunnen verkopen. Ons eerste biertje doopten we het Stijdersbier en de opbrengst ervan gaat integraal naar De Kleine Strijders. We wilden namelijk niet het zoveelste lokale biertje zijn, maar ons bier linken aan een goed doel”, vertelt Benny. Één probleem: de brouwers van Hopperfly hebben gewoonweg niet de installaties noch de ruimte om zo veel bier te produceren. Daarom klopten ze aan bij Thuisbrouwerij Florik in Wechelderzande, die met veel plezier op de kar sprong.

Quote Ons Strijders­bier is gemaakt met liefde voor bier én het goede doel. Benny Brees, Hopperfly

“Wij hebben slechts enkele brouwtechnische aanpassingen gedaan, de basis van het recept is echt wel gebleven”, vertelt An Aerts van Thuisbrouwerij Florik. “Het resultaat is een amberkleurig bier van 6,5%vol. met een volle, ronde smaak en toch een stevige bitterheid. De eerste twintig bakken waren in een maand tijd weg. Nu maken we er weer veertig bij. Die zullen eind maart beschikbaar zijn, hoewel het grootste deel ervan al gereserveerd is." Het nieuwe bier zal ook te bestellen zijn aan de toog in De Vrijheid, Den Bottel, Het Fortuin en Haarbazaar te Hoogstraten en aan tafel in restaurant Kris in Kasterlee. Wellicht komen daar binnenkort nog andere horecazaken bij.

Volledig scherm Hopperfly verkoopt voortaan het Strijdersbier, ten voordele van Stichting De Kleine Strijders. © De Kleine Strijders

QR-code

“En natuurlijk kan je ook rechtstreeks op onze webshop bestellen. Daar vind je gewone verpakkingen van vier flesjes, geschenkverpakkingen van vier flesjes en het bijhorende bierglas en houten kistjes - handgemaakt door Jeroen - met vijftien flesjes en een glas”, vertelt Benny. Ook opvallend: op het bieretiket prijkt alleen het logo van De Kleine Strijders. Ook de QR-code op het flesje leidt je naar de website van de stichting. “Dat hebben we bewust gedaan om de naambekendheid van De Kleine Strijders een boost te geven. Wij doen het ook gewoon niet voor de centen. Wat we verdienen, is voor de mensen die er iets goed mee doen.”

Volledig scherm Het nieuwe Strijdersbier werd feestelijk onthuld in de aanwezigheid van burgemeester van Beerse Bart Craane (CDE-Vlim.be) en burgemeester van Lille Marleen Peeters. (N-VA). © Liese Demeulenaere

