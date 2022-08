Het Heggewonder, Wout Van Aert, leuke plekjes: Lille laat elektriciteitskasten beschilderen en maakt er wandelingen rond met ‘Tour Elentrik’

Het lokaal bestuur deed een tijd geleden een oproep aan de inwoners van Lille, Gierle, Poederlee en Wechelderzande om mee de thema’s te bepalen voor het beschilderen van de elektriciteitskasten. In meer en meer gemeenten krijgen die kasten een opfleuring, maar in Lille koppelen ze er meteen een leuke wandeling aan. “Die kasten zijn vaak een doorn in het oog en zijn lelijk grijs”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Omdat onze dorpen allemaal hun eigenheid hebben en leuke plaatsjes, wilden we die laten terugkomen op de kasten en daarom hebben we inderdaad input van de bewoners gevraagd.” De uitwerking gebeurde door Treepack Na Gierle en Wecheldezande in 2021 was het nu de beurt aan Poederlee en Lille zelf. “We hebben drie wandelingen uitgestippeld waarop je de kasten allemaal tegenkomt. Er is een wandeling voor Gierle, eentje voor Wechelderzande en eentje voor Poederlee/Lille. De thema’s zijn heel uiteenlopend. Lokale evenementen, verenigingen, toeristische trekpleisters, Wout Van Aert, maar ook thema’s als natuur, solidariteit en zorg komen aan bod.”

Heggewonder

Een van de bijzondere thema’s is die van het Heggewonder aan de Heggekapel. “Onze vzw werd opgericht om het bestaan van het Heggewonder te herdenken en levendig te houden”, zegt Jos Heylen. “Dat dit verhaal onderwerp is van een van de versierde elektriciteitskasten vinden we geweldig. Voor Tour Elentrik werd zowel met lokale als artiesten van Treepack samengewerkt. Deze kast werd gemaakt door de huisartiest van Treepack en we zijn heel blij met het resultaat. De elektriciteitskast vertelt het verhaal op een geanimeerde manier. Elke 25 jaar organiseren we de ‘Ommegang van de Hegge’ om het wonder te herdenken, maar we doen veel meer dan dat. Elk jaar organiseren we de Heggefeesten en elke vijf jaar is er het Openluchtspel. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor het Openluchtspel van 2022, samen met Talpatheater en vele vrijwilligers. De eerste twee weekends van september kan iedereen komen genieten van onze voorstelling ‘Den bastaard van Puijel’’, een prachtig theater-, klank- en lichtspektakel waar bijna 100 figuranten aan meedoen. Wie tickets wil bestellen, kan dit via www.openluchtspel.be.”