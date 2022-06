Het GielsBos wordt fietsverhuurpunt voor ‘buitengewone’ fietsen: “Zo kan iedereen die zelf niet op de fiets kan toch genieten van een fietstochtje”

poederlee Luchtbeel­den tonen enorme rookpluim door brand in Poederlee

Bij landbouwbedrijf Eierveiling in Poederlee (Lille) brak zaterdagmiddag een zware brand uit. Die veroorzaakte een enorme zwarte rookpluim die kilometers ver te zien was. Een medewerker is gewond geraakt tijdens een poging om het vuur te blussen.

