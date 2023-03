Helder met enkele wolkenvelden in Lille vanochtend

Voetbal tweede nationale B Stig Cools wil met Lille United tegen Berchem lijn doortrek­ken: “We zitten in een sterke periode”

Bij Lille United weten ze niet goed wat hen allemaal overkomt. Na twee promoties op rij staat de Kempische fusieclub op het punt om de top vijf van het klassement in tweede nationale B te veroveren. Na een negen op negen is Lille zaterdagavond aan de Heggelaan in Poederlee gastheer voor Berchem.