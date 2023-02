Groene vingers gezocht voor onderhoud van bos aan Molenvelden: “Het terrein moet uitgroeien tot voedselbos, waar inwoners kunnen plukken”

GeoTea organi­seert ontbijt voor jonge mama's: "De ideale kans om andere mommies te ontmoeten”

Jolien Van der Steen (33) van het koffie- en theehuis GeoTea mocht in 2021 haar eerste kindje verwelkomen. Als jonge mama ondervindt ze zelf dat het soms moeilijk is om vriendschappen te onderhouden of nieuwe vrienden te maken. Daarom organiseert ze op zaterdag 25 februari een ‘Mommies Breakfast’ speciaal voor jonge moeders. “Als het in de smaak valt, dan doen we dit misschien wel maandelijks”, zegt Jolien.