GeoTea organiseert ontbijt voor jonge mama's: "De ideale kans om andere mommies te ontmoeten”

Jolien Van der Steen en haar vriend Jenno Hallaert bouwden in 2017 een voormalig kapsalon in de Rechtestraat, in het centrum van Lille, om tot het gezellige koffie- en theehuisje GeoTea. Klanten genieten er doorgaans rustig van ijsjes, pannenkoeken en ontbijtjes. Maar zaterdag 25 februari gooien de uitbaters het even over een andere boeg. “Aangezien ik zelf sinds kort mama ben, weet ik hoe leuk het is om mensen te ontmoeten die in dezelfde levensfase zitten. Daarom leek het ons een goed idee om in ons koffie- en theehuis een ontbijt te organiseren specifiek voor jonge mama’s”, vertelt Jolien.