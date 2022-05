Geniet van een drankje bij café De Stroom op het domein van het GielsBos: “Bewoners verzorgen samen met vrijwilligers de bediening”

LilleDubbel feest bij het GielsBos in Gierle bij Lille op zondag 15 mei. Het domein zwierde zijn deuren open in het kader van de Dag van de Zorg en tegelijkertijd werd de nieuwste troef ‘Café De Stroom’ plechtig geopend. Een ontmoetingsplaats die door zowel de cliënten van de zorgvoorziening als door vrijwilligers uitgebaat wordt.

Het GielsBos, een zorgvoorziening in een groene omgeving, is een plek waar kinderen en volwassenen met een beperking zich veilig en geborgen voelen. Onder professionele ondersteuning kunnen ze er hun eigen leven uitbouwen en dromen najagen. Eén van die dromen is contact met de buitenwereld en dit krijgt sinds kort een extra invulling dankzij Café De Stroom op het domein. Een plek waar medewerkers, vrijwilligers én bewoners samen aan de slag gaan om de klanten te voorzien van een lekker drankje.

Quote Het hele project werd volledig gefinan­cierd door vele giften, we zijn die donateurs dan ook enorm dankbaar Directeur Pol Vanden Weygaert

Onder een stralende zon werd Café De Stroom zondagmorgend plechtig geopend. “We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover”, weet Pol Vanden Weygaert, algemeen directeur van Het GielsBos. “Met café De Stroom hebben we er een extra troef bij. Een project dat tot stand kwam dankzij de mensen van het GielsBos. Het hele project werd volledig gefinancierd door de vele giften. Daarom zijn we deze donateurs dan ook enorm dankbaar.”

De binnenkant van café De Stroom bij het GielsBos

De Dag van de Zorg is sowieso al één groots feest voor iedereen die iets te maken heeft met deze sector. “Vandaag is het hier dubbel feest”, weet Kathleen Helsen, gedeputeerde en voorzitter van Het GielsBos. “Met deze verwezelijking worden we rijker, niet financieel, maar zeker wel op menselijk vlak. Het is een mooie manier om verbindingen te leggen tussen de bewoners en de buitenwereld, hier worden we allemaal sterker van.”

Quote Via een app kunnen onze bewoners visueel aangeven wat de klanten willen drinken, het systeem is enorm makkelijk om mee te werken Jolien Heylen

Café De Stroom draaide de voorbije weken al op proef om tijdens de Dag van de Zorg officieel van start te kunnen gaan. “Het café is volledig op maat van de bewoners ontworpen. De cliënten die hier mee helpen hebben allemaal een vaste dag waarop ze aan de slag gaan”, weet coördinator Jolien Heylen. “Via een app kunnen ze visueel aangeven wat de klanten willen drinken. Het systeem is enorm makkelijk om mee te werken voor hen. Zelfs afrekenen kan met de app, er staan pictogrammen op maat van onze mensen in verwerkt. Om alles in de gaten te houden staan ze hier steeds onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers.”

Nieuwe veranda

Het nieuwe cafeetje is een plek waar iedereen welkom is. De nieuwe aanbouw in de vorm van een veranda is klaar, het café is gezellig ingericht, het terras werd aangelegd en binnenkort wordt het plaatje compleet gemaakt met de aanleg van een belevingstuin die aansluit bij De Stroom. Kortom: heb je zin in een lekkere tussenstop tijdens een wandeling of fietstocht in de buurt, of weet je niet waar naartoe. Bij Café De Stroom ontvangt men je met open armen iedere werkdag. Voorlopig is het café nog gesloten tijdens het weekend.

De nieuwe veranda met naastgelegen terras bij café De Stroom van het GielsBos

Gezellig vertoeven op het terras bij café De Stroom van het GielsBos