Gemeente ondersteunt beginnende kunstenaars

Volgens schepen van Cultuur Tom Kersemans (N-VA) is het een bewuste keuze. “Onze kunstacademies voor kinderen en jongeren zijn een succes. Tientallen kinderen volgen teken- en muzieklessen in onze gemeente. De talenten die er al zijn in onze gemeente en de talenten die doorgroeien uit onze academies willen we verder op weg helpen om van hun passie hun beroep te kunnen maken”, klinkt het . “We gaan daarom beginnende jonge kunstenaars ondersteunen om één tentoonstelling of voorstelling professioneel te organiseren. Naast de organisatorische steun komen we ook voor 400 euro tussen in de kosten.” Alle Lillenaren van 35 of jonger die een artistiek opleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen de subsidie aanvragen.