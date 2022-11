Gemeente laat 16 grote populieren kappen: “Bomen zullen gecompenseerd worden, maar ze vormen nu een gevaar”

Voetbal eerste provinciale Marc Antonissen en Vorselaar grijpen net naast de vierde zege: “Jonge gasten doen alles wat ze kunnen”

Na vijf nederlagen op rij, heeft Vorselaar zaterdagavond in het burenduel tegen De Kempen een 1-1-gelijkspel in de wacht kunnen slepen. Daarmee prijkt het team van aanvoerder Vincent Van Sprengel in eerste provinciale op een dertiende plaats.

