Geld en juwelen verdwenen bij inbraak

Vorselaar Site rondom brasserie Schranshoe­ve opgewaar­deerd: “Bruggetje en erfgoedpar­cours brengen meer beleving op het domein”

De meeste mensen kennen de Schranshoeve in Vorselaar als een mooie en gezellige brasserie in een sfeervol erfgoedkader met de focus op lokale producten. Het voorbije weekend werd de opgesmukte site rondom de Schranshoeve in de kijker gezet met de inhuldiging van een nieuw bruggetje en een belevingsroute.

24 oktober