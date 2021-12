Fietsster (75) overlijdt na aanrijding door vrachtwagen

Kempen Vuurwerk met oud op nieuw in de Kempen? Particulie­ren krijgen nog amper vergunning

Oudejaarsavond komt dichterbij en hoewel er in veel gemeenten een (semi-)verbod geldt op het afsteken van vuurwerk, zullen er ongetwijfeld weer heel wat pijlen de lucht in geschoten worden. De brandweer lanceerde dit jaar de campagne #ikknalzondervuurwerk en die campagne wordt ook door alle gemeenten gepromoot. Maar waar kan het nog wel mits enkele voorwaarden? We gingen het na. Een provinciaal verbod komt er in elk geval niet.

