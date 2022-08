Extra overlastcamera’s in Hof d’Intere

Er hing aan het Hof d’Intere al een bewakingscamera maar de politie heeft er nu nog enkele mobiele camera’s bij geplaatst. “Na het opening van de Zomer van Wechel was er ’s nachts een kunstwerk door een of meerdere vandalen in de vest gegooid”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Betreurenswaardig, maar gelukkig stond de vest droog en liep het beeld niet te veel schade op. Maar leuk is het zeker niet. We hadden al een camera hangen, maar daar was helaas niets op te zien. Met de extra camera’s willen we nu nog meer een afschrikkingseffect creëren. Er is ook wat sprake van jongeren die regelmatig en dan vooral ’s avonds in het park hangen. Dat mag natuurlijk, maar het is niet de bedoeling dat ze al hun afval daar achterlaten.”