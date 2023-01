Emotioneel afscheid van vermoorde Ilse Michiels (54): “Nooit meer een knuffel, nooit meer een kus, nooit meer ‘ik zie je graag’”

Ilse Michiels (54) was een graag geziene vrouw. Altijd in voor een grapje, altijd met een glimlach. Dat was ook duidelijk te zien op de tientallen foto’s die getoond werden tussen de verschillende afscheidswoorden die werden voorgelezen. Op elke foto een lach. En dikwijls ook bloemen, want bloemen daar had ze een grote liefde voor. Haar beste vriendin noemde haar dan ook niet toevallig ‘Bloemmeke’. Zoon Michiel liet zijn afscheidswoorden helemaal op het einde voorlezen. “Mama heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze droeg haar pijn stilzwijgend. In plaats van te praten over wat haar dwars zat, koos ze ervoor het leven van anderen te verluchten. Niet door grootse daden, maar door kleine dingen. Een glimlach, een luisterend oor of een koffiekoek. Ze bracht warmte in het leven van iedereen die ze tegenkwam. Het feit dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn, is daarvan voor mij het bewijs. Het is een eerbetoon aan het leven van mijn mama. Ik zou willen oproepen om af en toe te handelen zoals mama deed. Maak eens tijd om naar iemand te luisteren, ga wandelen met vrienden, knuffel een kind. Wees lief voor elkaar. En laat me besluiten met een kleine goede raad: neem je telefoon op als je mama belt.”