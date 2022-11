Eén grote camping, nieuwe podia en extra festivaldag: Sunrise wil tiende verjaardag in stijl vieren

Lille Sunrise Festival viert in 2023 zijn tiende verjaardag en wil dat in stijl vieren. Organisator Marijn Venmans maakt van de vrijdag een volwaardige festivaldag met optredens vanaf 16 uur, er komt een volledig nieuwe camping, nieuwe podia en extra attracties. “Door terug van twee naar één camping te gaan, kunnen we veel efficiënter werken én komt er budget vrij om voor nog meer beleving te zorgen”, zegt Marijn Venmans.

Twee volzette campings en alles samen zo’n 45.000 bezoekers. Het dancefestival Sunrise was afgelopen zomer een topper. Na twee stille zomers op de Lilse Bergen bruiste het weer als vanouds. Maar voor 2023 wil organisator Marijn Venmans nog steviger uitpakken. “Onze nieuwe editie staat gepland voor 23, 24 en 25 juni”, zegt Marijn Venmans. “Inderdaad, drie volwaardige festivaldagen. We gaan de beats dit jaar al lossen op vrijdag vanaf 16 uur (tot 1 uur). Dat is enkele uren vroeger dan we nu al deden. Om 16 uur zullen wel nog niet alle podia geopend zijn. Dat zal geleidelijk aan gebeuren. We beloven daarnaast ook heel wat nieuwe stages, extra attracties, een boel animatie en entertainment. En we beloven nog ‘dikkere’ live-acts en artiesten. Een tiende verjaardag vier je maar één keer.”

Camping

Afgelopen zomer waren er twee afzonderlijke campings met elk 5.000 plaatsen. Die waren beiden volzet. Voor de editie van 2023 wordt alles samengebracht. “We gaan nu voor één nieuwe prachtige grote camping", zegt Marijn. “Idealer om met vrienden af te spreken en bovendien is het voor ons als festival ook veel efficiënter en moet je niet alles dubbel voorzien. Het geeft ook de mogelijkheid om onze legendarische poolparty’s te organiseren. Vorig jaar hebben we dat niet gedaan omdat we met twee campings zaten. Het maakt ook budget vrij om voor nog meer beleving te zorgen. Het zal een camping worden met een minimum capaciteit van 10.000 plaatsen. Het is de bedoeling dat we dat terrein in de toekomst altijd gaan blijven gebruiken.”

Accommodatie

De organisatie van Sunrise bekijkt ook of er extra accommodaties op de camping kan aangeboden worden. “Vorige jaren konden mensen al een festivaltentje huren in plaats van er zelf eentje mee te brengen”, zegt Marijn Venmans. “We bekijken nu of we nog andere soorten tenten kunnen aanbieden. Want we merken dat ook bij onze festivalgangers er steeds meer vraag naar iets luxueuzere overnachtingsmogelijkheden.”

De voorverkoop voor Sunrise start op 1 december via de gekende kanalen.

