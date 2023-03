Dure schoonheidsbehandelingen en kappersbeurten zonder te betalen: vrouw (42) veroordeeld voor oplichting

Een 42-jarige vrouw uit Lille moet van de rechter een werkstraf van 125 uur uitvoeren. Als ze dat niet doet, vliegt ze één jaar naar de gevangenis. De vrouw lichtte veertien handelszaken op door te doen alsof ze haar bankkaart vergeten was. Zo trok ze ‘gratis’ naar schoonheidssalons, kappers, kledingwinkels of bloemenzaken.

“Als je jezelf geen luxeproducten kan veroorloven, ga er dan ook niet naar op zoek”, richtte het openbaar ministerie zich vorige maand tot de 42-jarige D.B. uit Lille. Maar dat deed de vrouw wel. En herhaaldelijk. Ze liet behandelingen uitvoeren in schoonheidssalons, trok naar dure kapsalons, kocht nieuwe outfits in chique boetieks of kocht dure bloemen. Daarvoor betalen deed ze niet. “Ze liet telkens uitschijnen dat ze haar bankkaart niet bij zich had of dat de bankkaart niet werkte. Ze beloofde om het bedrag over te schrijven of om terug langs te komen om te betalen, maar dat deed ze niet”, aldus de rechter.

Botox

In totaal lichtte de vrouw zo veertien handelaars op. Een greep uit de oplichting: ze kocht voor 1.100 euro kledij en schoenen, ze liet een botoxbehandeling van 250 euro uitvoeren en kocht voor 500 euro schoonheidsproducten bij een schoonheidssalon in Nijlen, of ze kocht een vaas met dure pauwenpluimen in een bloemenwinkel. Bij vijf slachtoffers gaf ze een valse naam op aan de zaakvoerders. Het levert haar niet alleen een veroordeling voor valse naamdracht op, maar het is meteen ook een bewijs dat ze de oplichting moedwillig heeft gepleegd. “Luxeproducten zijn geen noodzakelijke goederen. Als je het niet kan veroorloven, ga er dan ook niet naar op zoek", vertelde de aanklager.

Schrik van huisbaas

Zelf heeft de vrouw altijd beweert dat ze te goeder trouw was en dat ze wel degelijk de bedoeling had om alles te betalen. “Ik heb de zaakvoersters meestal zelf gecontacteerd en had niets te verbergen. Ik wilde altijd betalen”, vertelde de vrouw tijdens het proces tegen de rechtbank. “Waarom ik dan een andere naam gebruikte? Ik had een slecht contact met mijn huisbaas en was bang voor hem.”

Erfenis

Ook haar advocaat benadrukte tijdens het proces dat de vrouw steeds de bedoeling heeft gehad om iedereen terug te betalen. “Ze dacht dat ze voldoende geld op haar rekening had, maar dat was niet altijd het geval. Bovendien had ze recht op een erfenis, maar de deurwaarder heeft die niet tot haar beschikking gesteld. Ze schaamt zich over de feiten en vindt her vreselijk dat het zo gelopen is”, aldus haar advocate.

De rechter legt de vrouw een werkstraf van 125 uur en een boete van 800 euro op. De boete is met uitstel uitgesproken. Als D.B. de werkstraf niet uitvoert, moet ze één jaar naar de gevangenis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.