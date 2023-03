Drijvende kracht achter Ommegang van de Hegge, Walter Driesen, benoemd tot ereburger: “Geen haar op mijn hoofd had dit ooit gedacht”

In het gemeentehuis van Lille verzamelden zondagvoormiddag samen met het lokale bestuur tal van kennissen en de familie van Walter Driesen (80) voor een toch wel opmerkelijk vaderdagskado. De geboren Lillenaar, tegenwoordig woonachtig in Berchem, kreeg uit handen van burgemeester Marleen Peeters de titel van ‘ereburger’ uitgereikt.

Een waslijst aan zaken waarmee de tachtigjarige Walter Driesen, afkomstig uit deelgemeente Poederlee, zich bezighield in het verleden en vandaag werden zondag opgesomd door burgemeester Marleen Peeters tijdens de plechtigheid. “Ereburger worden in een dorp doe je niet zomaar”, klonk het bij haar. “De vzw De Hegge droeg Walter Driesen op als kandidaat en als college van burgemeester en schepenen kenden we Walter deze titel toe. Als één van de grote bezielers achter de Ommegang van de Hegge in Poederlee en nog zoveel andere activiteiten die te maken hebben met onze erfgoed en cultuur waren we overtuigd dat Walter dit verdiende.”

Vierde ereburger

In het rijtje van ex-verzetsstrijder Boni Mellaerts uit Gierle, veearts Karel Van Noppen uit Wechelderzande en Richard Celis uit Lille is Walter Driesen ondertussen de vierde burger in de eregallerij van Lille. Een medaille, oorkonde en wijnpakket kreeg de gevierde Lillenaar zondag overhandigd vanwege het lokale bestuur. Walter, die had zelf had nooit gedacht de titel van ‘ereburger’ in Lille in de wacht te slepen, zo liet hij verstaan in zijn speech.

Quote Meer dan duizend mensen die mijn fantasie uitvoerden tijdens de Ommegang van de Hegge was een fantasti­sche ervaring Ereburger Walter Driesen

“Geen haar op mijn hoofd dat er ooit aan dacht dat deze titel mij toe zou komen”, vertelde hij. “Daarom ben ik enorm fier om hier te staan en iedereen die me de kans gaf ook dankbaar. De Ommegang van de Hegge in 2012 mogen regisseren, dat gaf een onbeschrijflijk gevoel voor me. Meer dan duizend mensen die zomaar mijn eigen fantasie uitvoerden tijdens de optocht, dat was een fantastische ervaring. Tot slot wil ik mijn kinderen Koen en Veerle en in het bijzonder mijn vrouw Renée bedanken die me de kans gaven om dit allemaal te mogen en kunnen verwezelijken.”

