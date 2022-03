Dieven viseren bedrijf in Schoorstraat

Onze weekend­tips voor de Kempen: Ronkende motoren, schlagermu­ziek of rockmuziek ten voordele van Oekraïne? Het kan allemaal!

Met het zonnige weer dat aangekondigd wordt, staat er in de kempen zoveel meer op het programma dan thuis in je luie zetel naar de prestaties van regiogenoot Wout Van Aert kijken in Milaan Sanremo. We vonden enkele leuke uitjes voor het weekend van 19 en 20 maart. Biertjes proeven, ronkende motoren of een bezoekje aan een muziekfestival ten voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne? Wij zochten het voor jullie uit...

18 maart