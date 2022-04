Dieven breken in bij verschillende bedrijven

Lille Van Aert verrast zijn supporters met deelname aan Pa­rijs-Rou­baix: “Wout geen kopman? Wacht maar even af”

Dan toch, die dekselse Wout Van Aert. Zondag staat hij aan de start van de Hel van het Noorden ondanks een coronabesmetting die hem uit de Ronde van Vlaanderen hield. Zijn supporters juichen het uiteraard toe, maar ze voelen zich wel een beetje in snelheid gepakt. “We gaan waarschijnlijk wel een groot scherm hangen in de zaal, maar een bus inleggen is te laat. Ach ja, op het scherm zie je meer hé”, lacht Peter Van Echelpoel. Ook in café De Crawaett zal er een groot scherm ophangen.

