De Nefstraat krijgt nieuw wegdek

Tijdens de werken is er geen doorgang mogelijk in de werfzone voor auto’s en vrachtwagens, ook niet voor bewoners en handelaars. De weg wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone wel passeren over het bestaande voetpad of fietspad. Het verkeer tussen Turnhout en Gierle volgt een omleiding in beide richtingen via de Beersebaan en de E34. Lokaal autoverkeer kan via de Schoorstraat rond de werfzone rijden.