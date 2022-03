De Moedige Supporters deelt 2.715 euro uit aan jonge wielertalenten

Het was het voorbije jaar door de coronacrisis niet altijd evident voor jonge renners om wedstrijden te rijden en enkele kregen ook te maken met blessures maar dat heeft De Moedige Supporters niet tegengehouden om hen toch te belonen. “We hebben voor het tweede jaar op rij de Krawatencross in moeilijke omstandigheden moeten organiseren”, zegt Jef Van den Broeck. “Dit jaar gelukkig met publiek, maar dat was dan wel in compartimenten en we hadden ook nog eens slecht weer. Maar desondanks zijn we tevreden. Ook de jeugdinitiatie een week voor de cross was een groot succes.”