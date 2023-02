De Lilse Bergen vervangt vervallen frituur door drie foodtrucks: “Kandidaat-uitbaters mogen zich melden”

Wie zich de voorbije jaren ging uitleven op het provinciaal recreatiedomein De Lilse Bergen kon zijn honger stillen door een frietje te bestellen. Maar de frituur van De Lilse Bergen is aan vervanging toe en wordt binnenkort afgebroken. Omdat een dagje waterpret niet zonder frietjes kan, wil de directie van het recreatiedomein enkele foodtrucks plaatsen. De directie gaat de komende weken op zoek naar dynamische en creatieve uitbaters die in concessie een foodtruck-idee willen uitwerken.

Fingerfood

April tot september

De Foodtruck-concessie loopt van april tot en met september 2023. Tijdens de maanden juli en augustus moeten de drie foodtrucks open zijn tijdens de openingsuren van de dagrecreatie, namelijk van 11 uur tot 21 uur. “Bij regenweer en bij lage drukte op het domein is het voldoende om enkel de foodtruck in centrale zone te openen tijdens de openingsuren van de dagrecreatie. Dit kan worden besproken samen met de directie van het domein”, aldus nog Mireille Colson. “In de andere maanden is het voldoende dat bij droog weer de foodtruck in centrale zone geopend is op woensdag van 11 uur tot 18 uur, en op zaterdag en zondag van 11 uur tot 18 uur. In de paasvakantie, het pinksterweekend en Hemelvaartweekend moet deze dagelijks geopend zijn van 11 uur tot 18 uur.”