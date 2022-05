De Lilse Bergen trapt het toeristisch seizoen op gang met nieuw logo en natuurspeeltoren: “Laat die zomer maar komen"

De Lilse Bergen is sinds 1 januari 2021 een provinciaal domein. De nieuwe beheerder, provincie Antwerpen, bespaarde de voorbije maanden daarom kosten noch moeite om het domein de 21ste eeuw in te trekken. “Het nieuwe logo is een tweekleurige, glooiende vorm met in het midden de naam ‘De Lilse Bergen’. Het bovenste groene deel staat voor de groene omgeving en het blauwe deel symboliseert de speel- en zwemvijver waarvoor het domein bekend is. De eekhoorn is dan weer een knipoog naar het verleden van het domein en de mascotte van De Lilse Bergen”, zegt gedeputeerde Colson. “De bijhorende nieuwe huisstijl wordt stelselmatig ingevoerd en is intussen in de vernieuwde signalisatie al goed zichtbaar. Ook de website was aan een update toe. Op de frisse website in de nieuwe huisstijlkleuren vind je alle info terug over de recreatie, speeltuinen, activiteiten en kampeermogelijkheden."

Volledig scherm Het nieuwe logo van De Lilse Bergen. © De Lilse Bergen

Maar veel zichtbaarder zijn natuurlijk de vernieuwingen in de infrastructuur van het domein zelf. Zo werd er fors geïnvesteerd in nieuw (water)sportmateriaal, werd er extra speelbos voorzien en kreeg een groot gedeelte van de speeltuin een grondige opknapbeurt. Daarnaast kan je voortaan ook bij alle verkooppunten op het domein elektronisch betalen. “Maar dé eye-catcher is de nieuwe naTUURtoren, die bestaat uit drie torens die met elkaar verbonden zijn door verschillende klim- en klauterparcours. Een meer dan 10 meter hoge toren, boomstammentrap, schuine klimwand, spreekbuizen, schots en scheef klimnet, chillhoekjes, naTUURkijkers met opdrachten, klimnettenbrug, … zorgen voor spannende uitdagingen”, zegt ze. “Met de nodige investeringen, een educatief vernieuwde speeltuin en een nieuw huisstijl is De Lilse Bergen klaar om dit seizoen weer heel wat bezoekers te ontvangen”, zegt Colson nog.

Volledig scherm De nieuwe naTUURtoren werd alvast goed ingespeeld. © Liese Demeulenaere

Toeristische parel

Ondanks dat De Lilse Bergen nu een provinciaal domein is, blijft gemeente Lille wel een belangrijke partner. “Iedereen die ‘Lille’ hoort, denkt aan De Lilse Bergen. Jaarlijks trekt het domein tienduizenden bezoekers en campinggasten. Het domein ligt onze gemeente dus nauw aan het hart. We zijn dan ook heel tevreden dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het domein zodat het domein up-to-date blijft en de toekomst verzekerd is”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Sinds deze legislatuur hebben we als gemeente alle gronden van De Lilse Bergen verworven, maar de exploitatie is in handen van de provincie. Ik kan mij geen betere partner bedenken en ben er zeker van dat we hier op het domein tal van toeristische troeven kunnen samenbrengen zodat we er echt een toeristische parel van kunnen maken.”

