Chiro Gierle bestaat 60 jaar en brengt hulde aan Dré Van Bouwel: “Van lid en leider tot manusje-van-alles en dat al 60 jaar lang: Dré verdient tonnen respect”

Zestig jaar, het is niet niets. En daarom wilde de Chiro Gierle die verjaardag dit weekend niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Je blijft niet eeuwig jong en daarom is er bij jeugdverenigingen altijd wel een verloop qua leiding”, zegt voormalig hoofdleider Chiel Danckers. “Maar in Gierle zit de chiro bij heel wat mensen toch in het bloed. Heel veel mensen komen terug als volwassen begeleider, kookouder, lid van het bouw- of verhuurteam, de oudleiding, de voorwacht en noem maar op.”

Superheld

Iedereen bedanken zou onbegonnen werk zijn, maar één iemand willen ze toch extra in de kijker zetten. “Dré Van Bouwel is zelf al 60 jaar actief binnen de chiro. Hij startte als lid, werd leider en ondertussen is hij al jarenlang klusjesman of manusje-van-alles”, zegt Chiel Danckers. “Er gaat geen dag voorbij of ‘den Dré’ is op de chiro te vinden. Er staat geen lokaal recht of den Dré heeft er aan meegewerkt. Er gaat geen materiaal mee op kamp of den Dré heeft het nagekeken. Er staat geen sprietje ongewenst onkruid op ’t plein of den Dré heeft het er alweer uitgehaald. Kortom: een vrijwilliger uit de 1000 die tonnen respect verdient.”

Vlaamse kermis

Vrijdagavond is er een receptie voor leden, leiders en oud-leiders. OP zaterdag 30 april is er vanaf 14 uur doorlopend Vlaamse kermis met volksspelen en ferme prijzen in en rond de feesttent aan de Molenvelden (Brulens). Wie niet zo graag speelt, is zeker ook welkom op terras of in de tent voor een hapje en een drankje. Van 16 tot 18 uur is er ook een grote kinderfuif. ’s Avonds is het dan de beurt aan de jaarlijkse tentfuif, Malpertuus, die voor de gelegenheid uitpakt met een jubileumeditie.