Camping Siësta pas tweede camping uit onze regio met vermelding bij Vacansoleil: “Toeristen uit alle windstreken naar de mooie Kempen lokken”

Wechelderzande/LilleVanaf 2023 is camping Siësta uit Wechelderzande bij Lille te vinden bij Vacansoleil. De camping van Mark en Mariska is pas de tweede camping in de provincie die hierop zijn stekje zal krijgen. Tal van investeringen en veranderingen werden de voorbije maanden uitgevoerd op het domein om de touroperator overtuigd te krijgen van de troeven van deze Kempense plek.

Diepverscholen in de Kempense bossen baten Mark en Mariska van Ringelenstijn al een vijftal jaar camping Siësta uit. Het koppel zet sinds korte tijd meer een meer in op het bezoek van toeristen op hun site in Wechelderzande bij Lille. “We willen bereikbaar zijn voor een breed publiek en toeristen uit alle windstreken naar deze mooie regio halen”, klinkt het bij Mark. “Nu we vanaf volgend jaar ook via Vacansoleil te boeken zijn gaat dat vast en zeker nog beter lukken.”

Privé sanitair

Het overgrote deel van de zeven hectare tellende camping in Wechelderzande is ingenomen door vaste verblijvers die hun stacaravan een heel jaar op het domein laten staan. “We hebben achteraan het terrein een gedeelte vrij gemaakt voor de ontvangst van echte toeristische kampeerders” weet Mark. “In totaal gaat het om een dertigtal plaatsen. Zowel voor kampeerauto’s als voor bezoekers met de tent of de caravan. Iemand die dan weer uit is op een beetje meer luxe kan een plekje boeken met privé sanitair.”

Volledig scherm De toeristische plaatsen op camping Siësta, met vooraan op de foto één van de Safari tenten © Jurgen Geyselings

Naast camping Floreal Kempen in Lichtaart bij Kasterlee is camping Siësta nog maar de tweede camping uit de provincie Antwerpen die zijn plekje krijgt bij Vacansoleil. “En daar zijn we best fier op!”, gaat het overtuigend verder. “Met onze inzet op toeristische plekken op de camping en de safari-tenten konden we Vacansoleil overtuigen. Ook de leuke tapa’sbar op de camping geeft het iets extra. Het is eens iets anders dan die steeds voorkomende frietkramen. Vacansoleil zet in op kwaliteit en dat is net wat we willen bieden. Ook het sanitaire gedeelte kreeg een make-over centraal op het campingveld.”

Kempense natuurpracht

Vanaf de start van 2023 zal men dus via Vacansoleil een plekje kunnen boeken voor een verblijf bij camping Siësta. “Ook vandaag vinden mensen vlot onze camping. We ontvangen toeristen uit alle windstreken. Zelfs uit Duitsland en Scandinavië zien we mensen langskomen”, weet de uitbater. “De Kempen is dan ook een fantastische streek om erop uit te trekken. Met de fiets ben je in geen tijd in Turnhout of Herentals van hieruit, zelfs een stad als Antwerpen is niet veraf. Maar de grootste troef hier, dat is en blijft toch de Kempense natuurpracht!”

Volledig scherm De ingang van camping Siësta tenmidden van de bossen in Wechelderzande © Jurgen Geyselings

