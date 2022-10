Buurtbewoners Molenpad geven eigen invulling aan pleintjes in hun wijk

Het Buurtbudget werd in 2020 in het leven geroepen, maar door de coronacrisis liep het project wat vertraging op. Begin dit jaar kwam het dan toch in een stroomversnelling. Hilde Heynen van de dienst Welzijn begeleidde het project. “De buurtbewoners konden zelf kiezen wat ze wilden en konden elk tien punten verdelen”, vertelt Hilde “Uiteindelijk bleek alles realiseerbaar binnen het budget van 15.000 euro dat ze ter beschikking kregen. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor een petanquebaan en een aantal speeltoestellen. In het najaar wordt ook het ‘netelbos’ aangepakt. Daar komen extra planten en bomen om er een gezellig extra pleintje van te maken.”

Netelbos

Schepen van Welzijn Chiel Danckers (Inzet) is ook tevreden dat het op deze manier kon verlopen. “Met het buurtbudget willen we elk jaar een buurt aangenamer maken. Hiervoor stellen we telkens 15.000 euro ter beschikking”, zegt Chiel Danckers. “ De buurtbewoners bepalen zelf hoe ze hun budget willen besteden en staan mee in voor de realisatie van de ideeën. De buurt rond het Molenpad is de eerste buurt die met het Buurtbudget aan de slag mocht. Op het pleintje aan de Meikloklaan legden de buurtbewoners petanquebanen aan en een zandbak. We lieten ook extra speeltoestellen plaatsen zoals een vogelnestschommel en een hobbeleend. Rond de zandbak komen nog leuke zitelementen. Aan het Netelbos creëerden de buurtbewoners een prachtig fietscrossterrein. In het najaar wordt het Netelbos ook nog opnieuw aangeplant met struiken, bomen en bloemen. Op 19 en 20 november houden we een plantweekend waarvoor de werkgroep alle buren oproept om de handen en de mouwen te steken want er moeten heel wat kubieke meters houtsnippers verzet worden.”