Buitenspeeldag op de Lilse Bergen

De buitenspeeldag vindt zowat in elke Vlaamse gemeente plaats. Lille kiest voor de Lilse Bergen als locatie. “We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer buiten te spelen”, zegt schepen van Jeugd Chiel Danckers. “In je eigen buurt buiten kunnen spelen blijft van onschatbare waarde. Daarom ontwikkelden we vorig jaar ons speelweefselplan. We maakten een overzicht van alle speelruimten in onze gemeente en keken waar er extra speelruimte mogelijk is of waar een vernieuwing van een huidig speelpleintje nodig is.”