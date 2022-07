Brand in Gierle: politie roept op om de omgeving te vermijden

Voetbal Beker van België Sander Broeckx is zondag met Retie gastheer voor Diest: “Een bekeront­moe­ting blijft heel speciaal”

Volgend weekend staat in de Croky Cup de eerste ronde op het programma. Dat betekent dat de provinciale ploegen hun opwachting kunnen maken. Eén van de Antwerpse vertegenwoordigers is KBSK Retie. De Kempische fusieclub is zondagnamiddag om 16 uur gastheer voor Diest, de Vlaams-Brabantse formatie die begin mei in derde amateurklasse nog actief was in de eindronde voor een bijkomende stijger.

