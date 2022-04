Borden met QR-code waarschuwen voor brand- en/of stormgevaar in Lilse bossen en natuurgebieden

Bij periodes van langere droogte of bij stormweer is het niet altijd aangeraden om in bossen of natuurgebieden te gaan wandelen. Met kleine informatieborden met daarop een QR-code die bezoekers kunnen scannen, wil de gemeente direct informatie geven of het wel veilig is. “We willen de bezoekers van onze bossen en natuurgebieden op een eenvoudige manier informeren over de huidige situatie rond brand- of stormgevaar”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “ Als de wandelaars de QR-code scannen, komen ze terecht op de gemeentelijke website waar ze de actuele risicocode voor brand of storm vinden. Het Agentschap Natuur en Bos bepaalt de risicocode voor brand. Voor storm verwijzen we dan weer naar de website van het KMI. Naast de geldende risicocode, lezen mensen op de pagina ook welke maatregelen er op dat moment gelden in de bossen.”