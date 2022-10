Bibliotheken van Lille en Kasterlee boetevrij vanaf 1 november

Lille Inbrekers stelen kluis uit woning

Bewoners van een pand aan de Wechelsebaan in Lille ontdekten dinsdagochtend dat er was ingebroken in de woning. De daders forceerden in de nacht van maandag op dinsdag een raam of een deur om de woning binnen te geraken. Ze doorzochten het pand en gingen aan de haal met een kluis met daarin cash geld.

18 oktober