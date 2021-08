Bestuurder mobilhome sterft bij crash tegen vrachtwagen

Beerse Werknemer valt in metersdie­pe put en twee personen vermist in bedrijf vol rook: Rem-B Hydraulics is decor voor brandweer­oe­fe­ning

8 augustus Een werknemer van Rem-B Hydraulics geraakte vrijdagavond zwaargewond na een val in een metersdiepe put in de loods. Bijna gelijktijdig brak er brand uit in een bijgebouw en moesten de brandweerlui op zoek naar twee vermisten in een gebouw vol rook. Gelukkig was het maar een brandweeroefening, maar eentje die meer dan zinvol is. “Wij hebben zo’n oefeningen nodig om alert te blijven voor alle details”, zegt korporaal Jan Govaerts van HVZ Taxandra brandweerpost Beerse.