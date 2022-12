Beginnende chauffeur loopt tweemaal tegen de lamp tijdens alcohol- en drugscontroles

Lille/Retie Koerier aan tankstati­on E34 beroofd: “Voor 400.000 euro aan goud en zilver uit autokoffer gestolen”

Een koerier van de firma Europese Goudstandaard uit Retie is dinsdagmiddag beroofd aan het tankstation Texaco in Lille langs de E34. “Dit is al de tweede diefstal in amper zes weken”, zucht Johnny Verkuringen, CEO van Europese Goudstandaard. Hij vertelt hoe koelbloedig de dieven te werk gingen.

30 november