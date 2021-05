Auto met vijf jongeren crasht tegen boom: tiener in levensgevaar, bestuurder onder invloed

Oud-Turnhout Grote Calie vervuild met chroom: “Door afvalwater van voormalige leerlooie­rij in Oud-Turn­hout”

29 april De OVAM gaat de Grote Calie saneren. Die is verontreinigd door afvalwater van een voormalige leerlooierij uit Oud-Turnhout. “Er is voornamelijk chroom in hoge concentraties aangetroffen in de waterbodem van de beek”, klinkt het bij OVAM.