Arne Moons (23) maakt hilarisch beeld van eekhoorn die nootjes komt ‘stelen’ uit winkelkarretje

Volledig scherm Arne Moons uit Lille is gepassioneerd door alles wat met natuur te maken heeft. © Arne Moons

Arne woont samen met zijn ouders in Hongarije, maar komt af en toe nog naar Wechelderzande afgezakt waar hij dan verblijft op camping Siësta. De jongeman is al jaren gefascineerd door natuurfotografie. Enkele dagen geleden is hij er eindelijk in geslaagd om een reeks unieke beelden te maken van een eekhoorn die nootjes komt halen uit een mini-winkelkarretje. “Ik kreeg het idee wanneer ik beelden zag van een Engelse fotograaf”, vertelt Arne. “Ik heb dan in het bos bij ons in de buurt ook een ‘filmset’ gemaakt. Een tak met een winkelkarretje op vol pindanootjes en dan ook nog een klein brommertje erbij.”

Engelengeduld

De voorbije dagen kroop Arne elke dag in zijn camouflagetentje – dat tien meter van de ‘filmset’ staat - in de hoop de eekhoorns zover te krijgen in zijn ‘valsstrik’ te trappen en dat lukte. “Ik heb er telkens tussen 7.30 en 12 uur gaan wachten en uiteindelijk had ik prijs”, lacht Arne. “Het is echt wel mooi om te zien. Op mijn filmset zijn ze meestal met twee, maar ik heb er ook al een keer drie gezien. Ik begin ze stilaan ook te kennen. Volgens mij weten ze ook dat ik in het tentje zit, want ze zijn er zelfs al komen opzitten (lacht). Maar ze vinden het helemaal niet erg. Eigenlijk zijn ze ook helemaal niet zo schuw. Alleen als je onverwachte geluiden maakt, dan zijn ze ineens weg.”

Volledig scherm Arne Moons uit Lille is gepassioneerd door alles wat met natuur te maken heeft. Hier de vossenwelpen die hij in Hongarije kon fotograferen. © Arne Moons

Vossen

Arne heeft ook een wildcamera geïnstalleerd wat soms ook mooie beelden oplevert. Maar hij heeft niet alleen een passie voor de eekhoorn. “Vogels, planten: alles wat met de natuur te maken heeft, kan boeiend zijn. Onlangs heb ik in Hongarije prachtige beelden kunnen maken van drie vossenwelpjes. Dat was ook mooi om te zien. Maar nu concentreer ik me toch eerst even op de eekhoorns. Want ik zou ze nog graag op de kleine motor fotograferen en ik heb er ook een klein colablikje bij gezet met pindanootjes erin waardoor het zou lijken of de eekhoorn van het blikje drinkt (lacht). Als dat nog zou lukken. Ach, fotografie is gewoon mijn passie. Een dure passie, maar ik doe het zo graag. Een af en toe ook gevaarlijk, want ik ben al een aantal keer flink gevallen, maar dat hoort erbij he.”

