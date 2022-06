Afbraakwerken stadion Lille op site Basakker gestart: bouw nieuw zwembadcomplex start in augustus

Het was een van de speerpunten in het coalitieakkoord dat N-VA en Inzet na de verkiezingen van 2018 sloten. N-VA had er ook een verkiezingsitem van gemaakt: een nieuw zwembad. Al snel kwam de site Balsakker in het vizier als locatie. KFC Lille moest er dan wel verdwijnen, maar zij gingen een fusie aan met Poederlee en dat stadion wordt de thuishaven van de fusieclub. “De aannemer start nu met de afbraak van de tribune, het terras van de cafetaria en de personeelsruimte van het sportcentrum”, vertellen schepenen Luc De Backer (Inzet), Vincent Goossens (N-VA) en burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “We zijn blij dat de start eindelijk kan gegeven worden. Het is een dossier geweest waaraan de medewerkers én de verenigingen hard hebben gewerkt.”

Volledig scherm De afbraakwerken van het stadion van het voormalige KFC Lille aan de Balsakker zijn gestart. In augustus starten de bouwwerken aan het nieuwe zwembad. © Toon Verheijen

Archeologisch onderzoek

De afbraakwerken zullen een kleine maand in beslag nemen. Tijdens de maand juli zal het archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Dat onderzoek is wettelijk verplicht bij grote werken. De bedoeling is dat in augustus dan daadwerkelijk de schop in de grond gaat om het zwembad te bouwen om tegen 2024 de bouwwerken af te ronden en de eerste baantje te kunnen trekken. “Ik denk dat veel van onze inwoners toch wel uitkijken om opnieuw te kunnen zwemmen in de eigen gemeente”, zegt Luc De Backer.

Sportoase bouwt het zwembad en zal het ook exploiteren. De gemeente zal daarvoor jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding betalen van maximaal 1 miljoen euro.

“Tegelijkertijd krijgt de hele site een grondige facelift. Naast het zwembad komt er een vernieuwde atletiekpiste, een skatepark, een BMX-parcours en terreinen voor beachvolleybal. We vergeten ook het groen niet met een parkeergaard en veel bomen en planten. Tenslotte komt er ook nog een speeltuin. Op vlak van mobiliteit willen we ervoor zorgen dat fietsers en autoverkeer zoveel mogelijk gescheiden aan de ingang van de sportsite kunnen geraken. Het veldweggetje tussen de Balsakker en de Veldstraat is daarvoor al verbreed.”

Heggelaan

Het voetbalseizoen zit er toch op voor KVC Lille United, maar het A-veld zal vanaf nu definitief niet meer gebruikt kunnen worden. “Aangezien het nieuwe stadion in de Heggelaan nog niet klaar is, wijkt de club voorlopig uit naar de accommodatie aan Poeyelheide om voldoende capaciteit te hebben voor alle trainingen en wedstrijden”, zegt schepen van Sport Vincent Goossens. “Het B- en C-veld op Balsakker blijven tijdens de werken beschikbaar voor KVC Lille United tot hun nieuwe stadion klaar is. Ook de kantine blijft gedeeltelijk staan. Daarnaast gaat de club ook gebruik kunnen maken van de sportsite op Poeyelheide. In februari is Gierle namelijk ook ingestapt in KVC Lille United, de fusieclub van KFC Lille en VC Poederlee.”

