Afbraakwerken hoogspanningslijn Massenhoven - Poederlee gaan van start

Verdediger Hannes Smolders zet bij Dessel Sport een nieuwe stap voorwaarts

Dessel Sport stak zaterdag even de grens over om in het Nederlandse Mierlo een oefenwedstrijd af te werken tegen Al Wasl, een vooraanstaande ploeg uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar won de tegenstander van Dessel zeven keer de UAE-Liga en twee keer de beker. Voor de Kempenaars meteen een unieke gelegenheid om zich te meten met een heel sterke tegenstander. De eindstand was 1-5.

31 juli