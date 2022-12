8-jarige Stan lanceert eigen kortfilm in volle zaal: “Hier zijn zelfs mensen die ik niet ken”

lilleZondagvoormiddag liep Zaal Eekhoorn aan De Lilse Bergen gezellig vol voor de première van de kortfilm ‘Stan in de sprookjeswereld 2'. Het was de 8-jarige regisseur, scenarist en acteur Stan Corneillie die de nieuwsgierigen verwelkomde aan de inkomtafel én op het podium. De opbrengst van de première gaat naar ‘Giel for Life’.

Vol spanning keken alle aanwezigen in Zaal Eekhoorn uit naar de nieuwe kortfilm van de hand van de jonge Stan Corneillie. Nog voor de film zelf aan zet was, gingen de handen op elkaar in Lille. De mama van Stan stelde de hele cast van ‘Stan in sprookjeswereld 2' voor en riep ze op het podium. Daar nam de piepjonge regisseur de micro in de hand en sprak de aanwezigen toe. “Wat ben ik blij dat ik mijn ideeën kon waarmaken met deze fantastische acteurs”, doelde hij op zijn kameraadjes die meespeelden in zijn kortfilm. “Zonder deze geweldige cast was er geen film geweest.”

Quote Ik schat dat we in maart beginnen filmen zijn, ook op reis in Italië maakten we filmpjes Stan Corneillie

Stan Corneillie is al jaren gepassioneerd door verhalen schrijven, films kijken en toneel spelen. Toen hij in 2021 de oproep zag voor nieuwe acties ten voordele van ‘Giel for Life’, kreeg hij het ambitieuze idee om een eigen film te maken. Stan kroop in zijn pen, ronselde de nodige acteurs en bombardeerde zijn ouders tot cameraman en -vrouw. “In het begin van het jaar zijn we begonnen met schrijven”, vertelt de jonge regisseur. “Ik schat dat we dan ongeveer in maart beginnen filmen zijn. Ook op reis in Italië maakten we filmpjes.”

Volledig scherm Vele nieuwsgierigen zakten af naar de première van de kortfilm van Stan Corneillie © Jurgen Geyselings

Een volle zaal genoot van de kortfilm die ongeveer een kwartiertje in beslag nam. De vrije gift en de opbrengst van de popcorn en cakejes gaat integraal naar ‘Giel for Life’. “De mensen hier aanwezig zijn allemaal vrienden en familieleden denk ik”, kijkt de kleine Stan rond. “Maar ook mensen die ik zelfs niet ken zijn hier aanwezig, ik denk dat het familie is van mijn vriendjes die meespelen in de film.”

Giel for Life

‘Giel for Life’ is dit jaar aan haar zesde editie toe. Tal van verenigingen en particulieren uit Gierle organiseren diverse acties waarvan de opbrengst wordt samengebracht tijdens de afsluitende ‘Warmste Markt’ op 17 december op het dorsplein van Gierle. ‘Giel for Life 2022’ verzamelt dit jaar geld voor TEJO - een therapeutische jongerenwerking, met onder andere een vestiging in Turnhout – en voor Kom op tegen Kanker.

Volledig scherm De 8-jarige Stan ontving eigenhandig de mensen aan de inkom van de zaal © Jurgen Geyselings

