300 familieleden en vrienden herdenken Tibau (18): “Iedereen verdient een tweede kans. Maar de bestuurder had al zoveel kansen gekregen”

Vosselaar Tournée Générale: De Farmasie bidt voor goed weer: “Warmtelam­pen, fleecede­ken­tjes en parasols toch maar klaargezet”

7 mei Zeven maanden lang bleven de deuren van De Farmasie noodgedwongen gesloten, maar nu kijken eigenaar Herman Renders en chef Lode Verheyen reikhalzend uit naar terrasjesdag 8 mei. Vanwege het wisselvallige Belgische weer en de onduidelijke richtlijnen hebben ze lang gewacht met reservaties aannemen, maar het terras van zaterdag is uiteindelijk toch helemaal volzet. “Nu maar hopen dat we niet iedereen weer moeten afbellen. We duimen voor goed weer!” Heel de week trekken we door de Kempen en tellen we mee af naar de heropening van de horeca.