Waarom de transfersoap rond Kylian Mbappé deze zomer weer helemaal dreigt los te barsten

BUITENLANDS VOETBALMaanden zag het ernaar uit dat Kylian Mbappé naar Real Madrid zou trekken. Tot de spits in mei plots zijn contract verlengde bij PSG tot 2025. Parijs haalde opgelucht adem: hun nationale trots zou zeker nog drie jaar in het truitje van PSG te bewonderen zijn. Maar niets blijkt minder waar, zo onthulde de Franse sportkrant ‘L’Equipe’: de transfersoap zou in de zomer wel eens kunnen herbeginnen.

Elke week, of zelfs dagelijks, haalt Kylian Mbappé de headlines. Zoals met zijn misplaatste schaterlach op een vraag van een Frans journalist waarom PSG met een privéjet en niet met de trein van Parijs naar Nantes was gereisd. De 23-jarige spits won er geen zieltjes mee, al helemaal niet bij de milieuactivisten. Mbappé reageerde op de kritiek een dag later met twee goals op de eerste speeldag van de Champions League tegen Juventus.

In de catacomben van het Sammy Ofer-stadion in Haifa mag Mbappé zich morgen weer aan een spervuur van vragen verwachten. Niet zozeer over de doelpunten die hij al dan niet heeft gemaakt, als wel over het nieuws dat de goed geïnformeerde Franse sportkrant ‘L’Equipe’ uitbracht: Mbappé tekende in mei wel voor drie jaar bij, maar dat derde jaar is optioneel. Als de Franse aanvaller dan zin heeft om PSG in te ruilen voor Real Madrid of een andere geïnteresseerde en gefortuneerde club, dan kan niets hem tegenhouden.

Samengevat: Mbappé ligt maar twee jaar echt vast. En dus kan het hele transfercircus al in de zomer herbeginnen indien PSG wil vermijden dat hun sterspeler Parijs in de zomer van 2024 gratis - of aan een zacht prijsje - verlaat.

Het laat zich raden dat Real, dat Mbappé als sinds z’n tienerjaren het hof maakt, een nieuwe poging zal wagen om hem naar Madrid te halen. In juli 2017 was Real bereid om AS Monaco 160 miljoen euro te betalen voor hun dan 18-jarig goudhaantje. PSG ging nog verder en bood 180 miljoen. Mbappé koos voor de club uit zijn geboortestad. Aan de pers zei hij dat hij bij PSG meer speelkansen zal krijgen dan bij Real. Dat hij in het Parc des Princes 15 miljoen euro kon verdienen en in Madrid maar 7 miljoen, speelde vermoedelijk ook wel een rol.

In augustus 2021 diende Real Madrid zich weer aan, met een cheque van 200 miljoen euro in handen. Een recordbedrag. Maar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi herhaalde wat hij een maand eerder ook al had verkondigd: Mbappé is niet te koop, voor geen geld ter wereld, ook al liep diens contract in juni 2022 af. Hij weigerde het bod.

Toch leek Mbappé onderweg naar Real. Niet in het minst omdat hij altijd al een voorliefde had voor de Koninklijke. En nog meer toen Zidane Zidane himself hem eens had rondgeleid bij de Madrileense club. Mbappé gaf aan de Parijse directie te kennen dat hij weg wilde. Zelfs EA Sports had hem in hun FIFA-game al in het witte tenue van Real gestoken.

Groot was dan ook de verbazing toen PSG en Mbappé in mei ineens de contractverlenging aankondigden. Tot 2025, zo luidde het. En in die drie jaar zou hij zomaar eventjes 750.000 euro per week toucheren - wat neerkomt op een jaarloon van 39 miljoen. Mbappé kreeg er naar verluidt ook nog eens een tekenbonus van 123 miljoen euro bovenop. In totaal zou het zo om een duizelingswekkende deal gaan van ruim 240 miljoen euro.

Mbappé beweerde dat geld niet de bepalende factor was. “We spraken maanden over het sportieve, uren over portretrechten en minuten over geld”, zei hij aan de Franse media. Aan ‘The New York Times’ vertelde hij vorige week opnieuw dat z’n salaris het verschil niet maakte: “Omdat ik overal zo’n bedragen kan verdienen. Ik ben dat type speler.”

BEKIJK. Mbappé: “Mijn verhaal bij PSG was nog niet afgelopen”

Ook de tussenkomst van de Franse president Emmanuel Macron speelde een rol, zei Mbappé ook aan de ‘NYT’. “Nooit gedacht dat ik met de president over mijn toekomst of mijn carrière zou praten. Dat is echt knettergek. Hij zei me: ‘Ik wil dat je blijft. Ik wil niet dat je nu vertrekt. Je bent te belangrijk voor het land. Je hebt nog tijd genoeg om naar Madrid te gaan, je kan nog even blijven.’ Als de president zoiets zegt, dan speelt dat mee.”

Flatterende woorden, maar het was Mbappé ook om de sportieve uitdaging te doen. Hij wil met PSG de Champions League winnen, want ondanks de ontelbare miljoenen die z’n Qatarese eigenaar al in de club investeerde, dichter dan een finale in 2020 kwam PSG niet - Bayern München won met 0-1, dankzij een doelpunt van de Franse spits Kingsley Coman.

Bij PSG is Mbappé goed omringd. Met Lionel Messi, die nog minstens een jaar onder contract ligt; met Neymar, die tot juni 2025 bijtekende, Marco Verratti (juni 2024) en Fabián Ruiz, die vorige maand voor 23 miljoen van Napoli werd overgenomen. Of dat zal volstaan om zijn doel te realiseren? De tijd zal het uitwijzen.

BEKIJK. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi over de contractverlenging van Mbappé

