Vader Neymar woest nadat zijn zoon van het veld wordt getrapt: “Hoe lang zal het nog de schuld van het slachtoffer zijn?”

Smaakmaker Kylian Mbappé viel in de 65ste minuut in bij de Parijzenaars om het tij te helpen keren. Maar ook de Franse international kon in de slotfase de vierde competitienederlaag niet voorkomen. Neymar en Moise Kean faalden eveneens in de afwerking.

Tot overmaat van ramp werd de Braziliaan in het slot nog met een brancard van het veld gedragen. Neymar werd diep in blessuretijd onderuit geschopt door Thiago Mendes, die na tussenkomst van de VAR rood kreeg. Neymars been kwam bij de charge klem te zitten en in tranen werd hij afgevoerd. PSG lijkt hem een tijdje kwijt. Tot groot ongenoegen van zijn vader ook, die zijn gal spuwde in een lijvig bericht op Instagram.

“Verdomme, hoe lang nog? Hoe meer we erover praten, hoe meer we deze overdaad aan geweld toelaten! Waarom wordt er niet ingegrepen bij de eerste overtreding? Waarom wachten we op de zevende, achtste of negende? Hebben we de VAR nodig om iemand uit te sluiten? Hebben we de VAR nodig om te zien dat het om een gewelddadige tackle gaat? Is het echt nodig dat iemand geblesseerd geraakt, vooraleer we eerlijke beslissingen kunnen nemen?”, zo vraagt hij zich af.

“Neymar kreeg zoals steeds opnieuw heel wat schoppen, op het gewelddadige af. Maar we voeden dit soort spelers en houdingen dus het voetbal zal uiteindelijk verliezen. Hoe lang zal het de schuld van het slachtoffer zijn? Het hangt af van wie de touwtjes in handen heeft, van wie de mogelijkheid heeft om de spelers te beschermen.

Op de ranglijst zakte PSG van de eerste naar de derde plaats. Lyon staat tweede, met evenveel punten als Lille. De nieuwe koploper heeft een beter doelsaldo. Lille versloeg eerder op zondag op eigen veld Bordeaux met 2-1.

