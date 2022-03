Ultras PSG zijn “samenraapsel van ‘sterspelers’ beu” en eisen ontslag van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi

Ligue 1De Champions League-exit komt hard aan in Parijs. Zeker onder de fans heerst grote onvrede rond het beleid, in die mate dat de Ultras het ontslag van de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaïfi eisen. Het belooft een warme zondag te worden in het Prinsenpark, en zeker in de tribune Auteuil et Boulogne, wanneer Bordeaux om 13u langskomt.

Betrokkenheid kan Al-Khelaïfi nochtans niet verweten worden. Snel na de 3-1 in het Bernabeu zocht hij de kleedkamer van de Nederlandse ref Makkelie op, om daar zwaar over de rooie te gaan (“Ik ga je vermoorden”). Uiteindelijk moest hij door een eigen lijfwacht ontzet worden. De ontgoocheling was begrijpelijkerwijs groot bij PSG en haar Qatarese sterke man, die na de intrede in 2011 nog steeds wacht op een eerste Champions League-triomf. Alleen in 2020 was PSG er in Lissabon dichtbij. In de finale was Bayern toen te sterk, maar daarnaast was het vooral tien jaar miserie in de Champions League.

Volledig scherm Van l naar r: trainer Pochettini, sportief directeur Leonardo en voorzitter Al-Khelaïfi deze week in Madrid. © AFP

De Ultras wijzen nu naar Al-Khelaïfi als de schuldige en plannen geweldloze protesten morgen voor de komst van Bordeaux. “Daar is die onaanvaardbare maar onvermijdelijke desillusie weer. Ze komt niet eens onverwacht. Hoe kan je nu samen door het vuur gaan wanneer je seizoen telkens weer pas in februari lijkt te beginnen nadat er daarvoor op ‘senatorsnelheid’ gespeeld is in de Franse competities? Hoe kan je een wedstrijdplan hebben wanneer de kern bestaat uit wat samengeraapte ‘sterspelers’? Hoe kan je coach respect afdwingen in de kleedkamer wanneer het duidelijk is dat hij geen beslissingsmacht heeft? Hoe kan je de kern competitief houden wanneer een resem spelers gewoon blij is met het laten verstrijken van hun monstercontract?”

“Hoe kan je die onverwoestbare kracht van onze geschiedenis voelen wanneer je de kleuren zwart, fuchsia, roze, geel,... wisselt (duidend op de kleur van de voetbalschoenen of de haren van de spelers, nvdr)? Hoe kan je de mensen van Parijs plezieren wanneer je louter even wuift richting de tribunes vanop de penaltystip of wanneer je gezien wordt op de Fashion Week in plaats van op een meeting met de eigen supporters?”

“Wij hebben geen kort geheugen. We weten wat we te danken hebben aan voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, maar het is nu wel duidelijk dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is. De enige manier om uit deze malaise te komen, is een grondige reorganisatie van de club op alle niveaus.”

“Ons Paris Saint-Germain verdient mensen die de club willen dienen, geen mensen die erdoor gediend worden. Zondag zullen we uiting geven aan onze onvrede en we vragen om iedereen die van de club houdt aanwezig te zijn en ons te steunen in onze geweldloze actie. Wij blijven hierop hameren tot er echte veranderingen op grote schaal plaatsvinden. Dit doen we in het belang van de club - niet voor het merk of het marketingproduct. ONZE CLUB. Allez Paris.”