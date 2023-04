Twee goals in zeven minuten en een assist tegen Monaco: Openda grote man in Franse topper met Belgisch tintje

KIJK. Openda scoort twee keer in zeven minuten tegen Monaco

Lens-Monaco, dat was een Franse topper met een Belgisch randje. Eliot Matazo en Philippe Clement (Monaco) keken Loïs Openda (RC Lens) in de ogen. Inzet de tweede plaats achter PSG in het klassement. Neymar en co zijn nagenoeg zeker van de titel in hun rug drummen met Lens, Monaco en Marseille drie ploegen voor twee Champions League-tickets.

Ideaal moment dus om op de voorgrond te treden. Loïs Openda liet het zich geen twee keer zeggen. Na een dik kwartier spelen stond het al 2-0 dankzij twee goals van de Rode Duivel. Na negen minuten schoot hij z’n eigen rebound binnen. Zeven minuten later werkte hij een strakke voorzet tegen de touwen. Clement en Monaco stonden dan al met hun rug tegen de muur.

Beterschap kwam er niet voor de Monegasken, een hattrick voor Openda bleef evenwel ook uit. Niet dat de spits zich niet meer liet opmerken, want met een assist voor de 3-0 had hij ook een voet in de derde goal van Lens. Een applauswissel was in het slot dan ook niet meer dan terecht. De invalbeurt van Matazo bij Monaco was dan weer niet meer dan een voetnoot.

In het klassement wipt Lens nu met 66 punten over Marseille (64 punten) naar de tweede plaats. Monaco is vierde met 61 eenheden achter de naam. PSG leidt soeverein met 75 punten.

KIJK. Openda was bij de 3-0 ook goed voor een assist

