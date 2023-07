Transferbom in de maak? Mbappé niet mee op tournee omdat “PSG denkt dat hij al deal heeft met Real”

Bom bij PSG. Kylian Mbappé (24) mag niet mee op tournee naar Japan. De reden? Volgens ‘L’Équipe’ is de club ervan overtuigd dat de Franse spits, wiens contract in juni 2024 afloopt, al een overeenkomst met Real Madrid heeft om de ploeg dan gratis te verlaten. Mbappé speelde vrijdag nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Le Havre en scoorde ook, maar kreeg nadien te horen dat hij niet mee mag op stage.

Mbappé heeft zijn volgend jaar aflopende contract nog altijd niet verlengd. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe zou hij in de zomer van 2024 transfervrij willen overstappen naar Real Madrid. De 24-jarige aanvaller uit Bondy, die zich afgelopen week ‘gewoon’ meldde op de eerste training onder de nieuwe trainer Luis Enrique, heeft nog een verbintenis voor een jaar bij zijn club. Mbappé, die vrijdagavond in een oefenduel met Le Havre als invaller van PSG nog een doelpunt maakte, heeft al aangegeven na komend seizoen weg te willen uit Parijs.

Paris Saint-Germain houdt in dat geval geen transfersom aan hem over. De Franse kampioen zou hem daarom nu moeten verkopen, maar voor de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaifi is dat nog geen optie. “Kylian kan niet gratis vertrekken”, zei voorzitter Al-Khelaifi eerder deze maand. Hij stelde Mbappé voor een duidelijke keuze: bijtekenen of snel vertrekken. De preses wil nog deze maand duidelijkheid van zijn sterspeler. PSG betaalde in 2018 nog 180 miljoen euro aan AS Monaco, die in 2017 al op ‘huurbasis’ naar Parijs was gekomen. Na zes jaar bij PSG staat Mbappé op 260 wedstrijden, waarin hij goed was voor 212 doelpunten en 98 assists.

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AFP

PSG zou zich verraden voelen, zo meldt de Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano. De club zou er zeker van zijn dat Mbappé al een gratis transfer heeft afgesproken met Real Madrid voor volgend jaar. Dit ondanks dat Mbappé in interviews zei dat hij PSG nooit gratis zou verlaten. Zijn huidige club wil niet ‘verlamd’ raken door de eisen van één speler en zou aansturen op een breuk, om zo toch nog aan Mbappé te kunnen verdienen.

Paris Saint-Germain strijkt vanaf zondag neer in Osaka en Tokio, waar de komende weken onder meer oefenduels staan gepland met Al-Nassr (25 juli), Cerezo Osaka (28 juli), Internazionale (1 augustus) en Jeonbuk Motors (3 augustus).

Volledig scherm Kylian Mbappé en zijn broertje Ethan donderdag op de training bij Paris Saint-Germain. © AP De Braziliaanse aanvaller Neymar, afgelopen seizoen opnieuw lange tijd geblesseerd geweest, gaat wel mee naar Japan. Ook de linksbenige middenvelder Ethan Mbappé, het zestienjarige broertje van Kylian, zit bij de selectie van de nieuwe coach Luis Enrique.

Zes keer kampioen, vijf keer topscorer in Ligue 1

Zoals bekend is Lionel Messi inmiddels vertrokken naar Inter Miami, terwijl ook Sergio Ramos (nog geen nieuwe club gevonden) de Franse topclub heeft verlaten. Mbappé wordt al langere tijd in verband gebracht met Real Madrid. Ook Manchester United wordt genoemd als nieuwe werkgever voor de Fransman.

Mbappé werd al zes keer kampioen van de Ligue 1 (in 2016/2017 eerst nog met AS Monaco) en al vijf keer topscorer van de Franse competitie. Mbappé staat op 164 treffers in Ligue 1, waarmee hij de dertiende plaats deelt met Just Fontaine op de all-time topscorerslijst. Deze wordt aangevoerd door Delio Onnis, de Argentijnse spits die tussen 1971 en 1986 aan de lopende band scoorde voor Reims, AS Monaco, Tours en Toulon.

Mbappé staat daarnaast op 40 goals in 70 interlands voor Frankrijk, waarmee hij in 2018 wereldkampioen werd in Rusland. Eind vorig jaar werd hij topscorer van het WK in Qatar, maar ondanks zijn hattrick in de finale kon Frankrijk de wereldtitel niet prolongeren. Na een spectaculaire 3-3 na 120 minuten won Argentinië de beslissende penaltyserie met 4-2.

