TRANSFER TALK. Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr voor 200 miljoen euro per seizoen? - RC Genk meldt zich weer voor zomertarget Sor

Ligue 1 “Mijn reactie was te macho”: Wanda Nara slaat mea culpa, maar ook PSG heeft het nu wel gehad met Icardi

PSG, de club waar het nooit rustig is. Een trainer die velen al bij Manchester United zien, de beste speler die straks naar Real zou gaan, de absolute ster die er moeilijk aardt - zelfs het vrouwenteam weet Pochettino, Mbappé of Messi in de schaduw te zetten, zie het verkwikkende verhaal rond de vermeende aanval van Hamraoui op ploegmaat Diallo. En dan is er nog de constante stroom aan verhalen rond de explosieve relatie tussen spits Mauro Icardi (28) en zijn vrouw annex makelaar, Wanda Nara (34). Inmiddels weer samen nadat ze vorige maand nog (even) uit elkaar waren. In Parijs zijn ze de spits, die door de crisis enkele matchen miste, stilaan liever kwijt dan rijk.

25 november