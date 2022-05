“Trakteer jij, Kylian?”: Mbappé viert weeksalaris van 764.000 euro in Cannes, UEFA niet onder indruk van Spaanse klacht

Ligue 1“Betaal jij de drank, Kylian?” Niet dat PSG-flankverdediger Achraf Hakimi (23) een sukkelaar is, maar wanneer je enkele dagen op vakantie bent met Kylian Mbappé (23) even na diens contractverlenging onder astronomische voorwaarden, verwacht je toch al eens een traktatie. Samen met nog enkele andere vrienden trok het PSG-duo naar de Azurenkust, waar ze onder andere het filmfestival van Cannes bezochten.

Sinds het voorbije weekend is Kylian Mbappé de man van 50 miljoen euro (netto) per jaar of de man van 180 miljoen euro, de som die PSG nu in totaal aan Monaco betaald heeft voor de Franse superspits. Dat moet gevierd worden, dacht Mbappé ongetwijfeld. Na de 5-0 zege tegen Metz zaterdagavond, waarin hij goed was voor een hattrick, kan de riem er even af. De landstitel was al even binnen. Pas volgende week vrijdag moet Mbappé opnieuw aan de bak, wanneer ‘Les Bleus’ om de Nations League spelen thuis tegen Denemarken. Ook Oostenrijk uit en een dubbele confrontatie met Kroatië wacht.

En dus trok Mbappé naar Cannes, waar momenteel de 75ste editie van het vermaarde filmfestival plaatsheeft. Niet met vriendin Emma Smet (24), de dochter van de Franse zanger David Hallyday en actrice, model, tv-persoonlijkheid en influencer. Meisje met Belgische roots trouwens, haar overgrootvader is afkomstig van Schaarbeek. Eerder dit seizoen werden ze nog samen gespot in het Prinsenpark. Volgens de twee gaat het om louter een vriendschapsband.

Mbappé was in Cannes wel met Achraf Hakimi, zijn Spaans/Marokkaanse leeftijdsgenoot en ploegmaat met wie hij het best kan vinden. Hakimi viel deze week trouwens ook op de rode loper in Cannes te bewonderen, samen met actrice Hiba Abouk voor de film ‘L’Innocent’.

Samen met enkele vrienden bezochten Mbappé en Hakimi het bekende strandrestaurant La Môme, ‘s avonds werd er gefeest op de afterparty van de film Elvis, de biopic die in Cannes bijzonder veel lof toegewezen krijgt. (lees hieronder verder)

PSG lijkt zich overigens ook niet meteen zorgen te moeten maken over de klacht die La Liga bij de UEFA indiende nadat ‘de Koninklijke’ zich bedrogen voelde door de contractverlenging van Mbappé in Parijs. “Schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen een verlies van 220 miljoen euro rapporteerde nadat het in de voorgaande seizoenen al meer dan 700 miljoen euro verlies leed, dit akkoord kan sluiten”, klaagde de grofgebekte Liga-voorzitter Tebas. “Clubs die wel in staat zijn om deze speler aan te trekken zonder dat hun salarisbudget in het geding komt, kunnen hem hierdoor niet vastleggen. Dit brengt het economische ecosysteem van het Europese voetbal en de duurzaamheid ervan in het gevaar.”

Maar Uefa-baas Aleksander Ceferin is niet onder de indruk. “Niet Real Madrid, noch iemand anders zal de UEFA opdragen wat te doen. Zij zijn nu woedend maar - voor zover ik weet - heeft Real wel eenzelfde bod uitgebracht op Mbappé. Wie onze regels respecteert is welkom om in onze competities te spelen. Wie dat niet doet, wordt uitgesloten.”

Ceferin is het ook beu om steeds klachten te krijgen over clubs als PSG en Man City die gedragen worden door quasi een hele staat. “Ik heb het al dikwijls gezegd maar zal het nog eens herhalen: ‘geef mij één argument waarom zij geen eigenaar van een club kunnen zijn.’ Ik hoor dat de clubs van de fans moeten zijn, maar ik zie ook vele andere - Engelse - clubs met rijke eigenaars uit Amerika, het Midden-Oosten of uit Engeland zelf. Dat is toch net hetzelfde verhaal? Ik vind die klachten ongegrond. Ik zie die clubs de regels niet overtreden.”

